Поклонники отметили, что они похожи как две капли воды.

Украинский клипмейкер Алан Бадоев недавно впервые встретился со своей дочерью после начала полномасштабной войны в Украине. Сейчас они находятся в Европе и много времени проводят вместе.

На последних снимках видно, что отец с дочерью решили пообедать в ресторане. К тому же, клипмейкер посоветовал своим поклонникам больше общаться со своими детьми.

"Разговариваете ли вы со своими детьми, как с друзьями? Если нет, попробуйте, очень советую, потому что это и есть сокровище. Оставьте все обычаи и привычки, просто говорите, что имеете в виду. Они такие глубокие, такие современные… В детях нет никаких табу. Я учусь этому, потому что война показала, что завтра может не быть, а твой ребенок хочет знать кем есть или был его отец. Разговаривайте", - написал Бадоев в Instagram.

Поклонники Бадоева отметили, что девочка внешне очень похожа на него: "Копия папы", "Какие вы красивые", "Ваша дочь - и мама, и папа в одном лице", "У вас с дочерью очень похожи губы".

Известно, что Лолита - это дочь Бадоева от первого брака с Жанной Бадоевой. К слову, мама девочки уже пять месяцев молчит о войне в Украине.

Напомним, ранее клипмейкер Алан Бадоев впервые с начала полномасштабной войны выехал из Украины.

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