Среди них есть много молодых звезд кинолент.

Сервис для оценивания фильмов IMDb назвал самых популярных актеров 2024 года.

Первое место заняла 27-летняя американская актриса Сидни Суини. Она известна по комедии "Люблю тебя ненавидеть" и подростковой драме "Эйфория".

Вторую строчку заняла 28-летняя британская актриса Элла Пернелл, которая получила известность благодаря фильмам "Фолаут" и "Колдунья".

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Также в десятку лучших вошла актриса Никола Кохлан, которая сыграла роль Пенелопы Фезерингтон в популярном сериале "Бриджертоны".

Самые популярные актеры 2024 года по версии IMDb:

1. Актриса Сидни Суини (фильмы "Эйфория", "Люблю тебя ненавидеть", "Рассказ служанки")

2. Актриса Элла Пернелл (фильмы "Фолаут", "Дом странных детей мисс Сапсан")

3. Актриса Кристин Милиоти (фильмы "Как я встретил вашу маму", "Черное зеркало")

4. Актриса Эйса Гонсалес (фильмы "Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Хоббс и Шоу")

5. Актер Глен Пауэлл (фильмы "Люблю тебя ненавидеть", "Плохие парни")

6. Актер Барри Кеоган (фильмы "Дюнкерк", "Гладиатор 2")

7. Актриса Никола Кохлан (сераил "Бриджертоны")

8. Актриса Ив Хьюсон (фильмы "Великолепная пара", "Больница Никербокер")

9. Актриса Дафни Кин (фильмы "Логан", "Дэдпул и Росомаха")

10. Актриса Ребекка Фергюсон (фильмы "Дюна", "Миссия невыполнима: Нация изгоев").

Напомним, ранее Netflix поделился списком самых популярных фильмов в Украине.

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