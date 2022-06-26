Звезда хочет собрать 50 тысяч евро, поэтому решила выставить рубашку на аукцион.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская выставила на Актерский благотворительный аукцион свою вышиванку. Звезда хочет выручить от продажи роскошной сорочки 50 тысяч евро, которые уже есть куда потратить. Ольга планирует закупить на них кареты "скорой".

Об этом сама звезда украинских сериалов рассказала в Instagram-блоге.

"Это борщевка ручной работы с оригинальным орнаментом. Покупала вышиванку в городе Яремче, это ручная работа местных мастериц… Верю, что она принесет радость и счастье ее будущей обладательнице! Размер рубашки - М/L", - уточнила знаменитость.

Ольга Сумская отметила, что аукцион продлится до 28 июня. Начальная стоимость лота - 5 тысяч гривен с шагом в 500 гривен.

Напомним, Ольга Сумская ответила, почему ее дочь до сих пор в России. Антонина Паперная, по словам своей мамы, очень переживает за Украину, но приехать не может.

Также УНИАН писал, что 26 июня Россия выпустила по Киеве крылатые ракеты. Мы собрали первые реакции знаменитостей.

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