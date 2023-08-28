Артистка за 10 лет очень изменилась.

Украинская актриса Анна Кошмал в инста-сториз пообщалась со своими поклонниками. Один из подписчиков попросил показать, как знаменитость выглядела в 18 лет.

Главная героиня сериала "Сваты" не стала ничего скрывать и показала, какой была 10 лет назад. На снимке, опубликованном в ее блоге, можно заметить, что ранее Кошмал была брюнеткой со средней длиной волос.

Заметно, что снимок был сделан во время одной из фотосессий. Тогда Анна позировала в белом платье и с ярким макияжем с черными стрелками на глазах и акцентом на розовые губы.

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Стоит отметить, что сейчас, что 10 лет назад Кошмал была очень стройной. Она рассказала, что соблюдает диету. Полноценный прием пищи у нее только в обед, завтрак и ужин у нее больше в виде перекуса. Также в течении дня она ест фрукты и орехи.

Кроме того, актриса занимается йогой. Все это помогает ей держать себя в форме.

Чем известна Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса, сыгравшая главные роли в таких сериалах как "Хороший парень", "Сашка", "Сваты" и другие. Она считается одной из самых популярных актрис нашей страны.

В начале полномасштабного российского вторжения выступила с осуждением агрессии страны-террористки и поддержала украинцев.

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