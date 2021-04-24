Актриса призналась, что они с мужем остаются верны своим традициям.

Знаменитая израильская актриса Галь Гадот рассказала, о скором пополнении в семье.

Читайте также"Чудо-женщина" отказалась вести "Евровидение-2019" в ИерусалимеНа шоу Live with Kelly and Ryan, 35-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» призналась, что у нее и ее супруга, бизнесмена Ярона Версано, родится третья дочь.

«Это девочка номер три. Да, мы не изменяем своим традициям», - сказала актриса, отвечая на вопрос о поле будущего малыша, передает popcornnews.

Пара воспитывает еще двух наследниц — девятилетнюю Альму и трехлетнюю Майю.

О том, что знаменитость снова ждет ребенка, она сообщила в начале марта, опубликовав в Instagram фото, где запечатлена вместе с мужем и дочками, которые трогательно положили руки на ее уже заметно округлившийся живот.

Актриса Галь Гадот

Галь Гадот и Ярона Версано вместе уже 15 лет. Наибольшую известность актриса получила благодаря участию в таких лентах, как «Лига справедливости», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Шпионы по соседству». Также она снималась в серии фильмов «Форсаж».

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Автор: Ирина Погорелая