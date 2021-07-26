Так, девятый сезон начнется 7 ноября и будет называться "Декстер: Новая кровь".

Сериал "Декстер", который этой осенью вернется на экраны после восьмилетнего перерыва, получил первый полноценный трейлер.

В ролике, который появился на Youtube-канале Showtime обнародованы также подзаголовок дополнительного сезона и дата его выхода.

Так, девятый сезон начнется 7 ноября и будет называться "Декстер: Новая кровь". По сюжету, 10 лет спустя после исчезновения в урагане "Лаура" главный герой живет тихой жизнью в городке Айрон-Лейк в штате Нью-Йорк. Однако после неожиданных событий в этом тихом месте он начинает вновь слышать своего Темного попутчика. Слоганом сезона станет фраза: "Ты можешь спрятаться от своего прошлого, но не можешь сбежать".

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Кроме Майкла Си Холла, который вернется к образу Декстера, в "Новой крови" свои роли сыграют Джон Литгоу (маньяк по прозвищу Троица) и Дженнифер Карпентер (сестра Декстера Дебра). Как именно их будут возвращать в сюжет, держится в тайне, поскольку по сюжету основного шоу на момент новых серий они уже давно мертвы, передает 112ua.tv.

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Автор: Ирина Погорелая