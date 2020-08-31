Адель показала фото / instagram.com/adele
Известная певица Адель опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бюстгальтере и лосинах.
Звезда предстала перед камерой полуголой. Она значительно похудела и сейчас старается демонстрировать свою фигуру. А на спине у нее были желтые перья. А вот дополнили образ золотые украшения.
Адель показала фото / instagram.com/adele
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