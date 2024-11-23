Актриса обратилась с просьбой к поклонникам.

Легендарная украинская театра и кино Ада Роговцева, которая в ноябре попала в больницу, впервые после госпитализации вышла на связь. Знаменитость обратилась с просьбой к поклонникам и высказалась о войне в Украине.

В начале месяца артистке внезапно стало плохо и из-за этого она некоторое время провела в больнице. Однако ее дочь сообщила, что сейчас маме лучше и она уже даже вернулась к работе. В своем Instagram звезда опубликовала пост, в котором рассказала о своей карьере.

Ада Николаевна уже более 70 лет на сцене и за это время многие зрители буквально стали родными ей. Актриса добавила, что ее, как и большинство украинцев, тревожит ситуация в Украине, однако она убеждена, что не стоит отчаиваться.

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"Так Бог управил, что моя профессиональная жизнь длится уже почти 70 лет. С первого курса института я начала сниматься в кино и с того же времени начала ездить по Украине. За 70 лет все, почти все города Украины стали мне родными, каждый связан с определенным куском жизни, прожитым в нем, с определенным этапом личностного и профессионального становления. А когда каждый год возвращаешься со спектаклями в те же города, выходишь к зрителям на полутысячные и тысячные залы, то и люди становятся родными за гастрольные годы. Разрывает мне сердце каждый взрыв в каждом городе! Но захлебываться отчаянием - вряд ли действенная помощь, не так ли?" - риторически спросила Роговцева.

Она обратилась с просьбой к фанатам и призвала их не дарить ей цветы на спектаклях. Знаменитость предложила зрителям направить эти средства на донаты для украинских защитников.

"Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашей с вами большей радости! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашей армии. Донатьте за Глухов и Сумы, за Киев и Кривой Рог, за Одессу и Днепр, за свой родной город, за Украину, за разрушенные и потерянные мечты и жизни! Нас никто не защитит, кроме нас самих!" - подчеркнула актриса.

Напомним, ранее Ада Роговцева ответила, как относится к переговорам с РФ. Актриса объяснила, возможен ли, по ее мнению, так называемый мир с оккупантами.

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