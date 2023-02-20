Актеру стало хуже на фоне пневмонии.

Известный американский актер Ричард Гир попал в больницу. Ему стало плохо во время отдыха с семьей в Мексике.

Как сообщает TMZ, перед поездкой Ричард заболел пневмонией. Сильный кашель не давал ему покоя, но он все же решил не отменять поездку. Однако уже в Мексике его состояние ухудшилось, поэтому он вызвал "скорую".

Отмечается, что сотрудники медучреждения сразу же госпитализировали актера, однако уже через сутки отпустили его домой. Сейчас он проходит лечение антибиотиками.

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Кроме того, пневмонией переболела и супруга Гира - Алехандра Сильва, а также их дети.

Чем известен Ричард Гир

Ричард Гир - американский актер, лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми".

Гир наиболее известен по ролям в фильмах "В поисках мистера Гудбара" (1977), "Дни жатвы" (1978), "Американский жиголо" (1980), "Офицер и джентльмен" (1982), "Клуб "Коттон"" (1984), "Красотка" (1990), "Первобытный страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Меня там нет" (2007) и "Хатико: Самый верный друг" (2009).

Что Ричард Гир говорит о войне в Украине

Ричард Гир поддержал Украину и назвал противостояние Российской Федерации войной со злом.

"Эту войну надо выиграть, мы не можем уставать. Это важный элемент нашей жизни. Это, наверное, самая большая война, которую я когда-либо видел в своей жизни, это война со злом. И если мы проиграем, то это вдохновит других негодяев во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть", - заявил Гир.

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