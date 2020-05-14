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"Выглядит на 18!": 70-летняя дизайнер Вера Вонг шокировала сеть модельной фигурой (фото)

15:59, 14 мая 2020
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Instagram Вера Вонг

Последние несколько дней сеть гудит, обсуждая невероятно моложавую внешность 70-летнего дизайнера свадебных платьев Веры Вонг.  Женщина родилась в 1949 году и уже в следующем месяце Вонг исполнится 71 год, но женщина по-прежнему выглядит великолепно, очень стильно и молодежно.

Instagram Вера Вонг

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На своей странице в Instagram Вонг постоянно делится с поклонниками стильными луками, на которых позирует в коротких шортах, обтягивающих нарядах и на высоких каблуках, демонстрируя стройные ноги. 

На последнем фото знаменитость позирует в дерзком мини, обнажающем ее ноги, и их стройности могут позавидовать даже модели. 

"Кто-нибудь может мне сказать, как можно в 70 лет иметь ноги 18-летней девушки?!", - вопрошает под свежим фото Вонг один из  комментаторов. 

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Теги: #дизайнеры