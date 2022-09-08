Их роман развивается достаточно стремительно.

Американская певица Мадонна, кажется, уж слишком любит молодильных мальчиков. В этот раз она закрутила роман с 23-летним парнем Эндрю Дарнеллом, занятым в модельной сфере.

Об этом сообщает Page Six.

Источники таблоида рассказали, что пару видели на концерте нигерийского музыканта REMA. Там их "застукали" за интимными нежностями.

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"Они определенно целовались. Она и Эндрю были очень откровенно ласковы всю ночь, прижимаясь друг к другу и обнимаясь", – говорит инсайдер.

Отмечается, что пара познакомилась на одной из фотосессий для глянца. Тогда им нужно была изобразить возлюбленных, поэтому уже тогда они впервые поцеловались.

Напомним, ранее Мадонна рассталась с молодым бойфрендом Уильямсом Ахламаликом. Пара была вместе четыре года, но, вероятно, страсть между ними утихла.

"Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти", - написала тогда Мадонна.

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