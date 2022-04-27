Пара была вместе четыре года.

Американская певица Мадонна, которая встречалась с Уильямсом Ахламаликом четыре года, намекнула на их расставание.

В своем Instagram она обнародовала сториз, в котором высказалась о любви двух людей, но которые при этом друг другу не подходят.

"Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти", - написала Мадонна.

Позже инсайдеры подтвердили информацию о том, что пара рассталась.

"Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания встречается со своими друзьями и проводит время с семьей", - говорят инсайдеры изданию The Sun.

Отметим, пара познакомилась в 2015 году. Через три года они начали встречаться, и только спустя год сообщили об этом поклонникам. В социальных сетях звездной пары было много общих фото, но последнее время они больше не появляются вместе на публике. Сейчас стало известно о том, что 63-летняя Мадонна и 27-летний Уильямс расстались.

Напомним, ранее Мадонна поддержала Украину и показала средний палец Путину.

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