Дети Алека восприняли эту новость с радостью.

Американский актер Алек Болдуин сообщил о пополнении в семье. Так, они вместе с супругой Хиларией ждут малыша.

Такую радостную новость они рассказали своим шестерых общим детям, которые очень обрадовались, узнав, что у них будет еще один братик или сестричка.

Известно, что малыш появится на свет осенью. Но вот пол ребенка звездные супруги пока держат в секрете.

"После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас потрясающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуинито. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям – как видите они очень взволнованы! Наш новый ребенок – очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время", – сказала Хилария.

Отметим, Алек Болдуин вместе с Хиларией воспитывает шестерых общих детей. Также у него есть дочь от первого брака с актрисой Ким Бейсингер.

Напомним, 68-летний Андрей Макаревич в четвертый раз станет отцом.

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