Актриса обладает стройной фигурой.

Американская актриса Деми Мур похвасталась перед подписчиками в Instagram откровенным фото.

Звезда позировала перед зеркалом в черном раздельном купальнике и очках. Так, можно рассмотреть стройную фигуру Деми, которую она периодически показывает на своей страничке в соцсети. Отметим, что сейчас актриса отдыхает в Греции.

"Готовлюсь к еще одному дню в раю", - подписала снимок Мур.

Поклонникам понравилась фотография звезды. Меньше чем за сутки они поставили более 325 тысяч лайков.

Чем известна Деми Мур:

Одну из первых ролей сыграла в телесериале "Главный госпиталь" (1982—1983). В середине 1980-х годов Мур появилась в молодёжных фильмах "Огни святого Эльма", "Во всём виноват Рио" и "По поводу того, что случилось вчера ночью…". В 1988 году она сыграла первую главную роль в своей карьере в фильме "Седьмое знамение".

После коммерческого успеха фильма "Привидение" она сыграла главные роли в фильмах "Несколько хороших парней", "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и т. д. В начале 1990-х годов она стала первой актрисой в Голливуде с гонораром более 10 млн за фильм, однако в последующие годы из-за коммерческих неудач фильмов её карьера претерпела значительный спад.

В 1997 году она сыграла одну из ролей в телефильме "Если бы стены могли говорить", которая принесла ей номинацию на премию "Золотой глобус".

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Автор: Диана Могилевич