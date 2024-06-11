Его дочь родила сына.

Российский певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. 25-летняя дочь артиста София от первого брака родила ему внука.

Этой новостью поделилась в Instagram сама София. Она отметила, что стала мамой мальчика. Своего сына девушка назвала Георгием.

"Добро пожаловать, Георгий Саввич", - подписала фотографию из роддома новоиспеченная мама и показала рост и вес малыша.

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Виделся ли уже Валерий с внуком - пока неизвестно.

Кстати, у Меладзе всего шестеро детей. В его первом браке с Ириной Малухиной родились три дочери: Инга, София и Арина. Позже стало известно о романе с певицей Альбиной Джанабаевой. У них есть также трое общих детей: сыновья Константин и Лука, и дочь Агата, которой 3 года.

Что известно о позиции Валерия Меладзе относительно войны в Украине

В феврале 2022 года Валерий выступил против вторжения России в Украину. Из-за этого ему угрожали "наказать рублем". Тогда глава движения "ветераны России" направил в Совет Федерации России и Государственную думу предложение лишить исполнителя авторских отчислений из страны-агрессора.

Позже Меладзе изменил свою позицию, которая является достаточно неоднозначной.

Напомним, ранее стало известно о горе в семье Меладзе, из-за которого певец перенес все концерты.

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