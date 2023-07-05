По ее словам, пока она не хочет сама рожать.

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай пообщалась со своими подписчиками в Instagram и ответила на интересные вопросы. Один из пользователей спросил, родит ли она ребенка другому мужчине, с которым будет состоять в отношениях.

Девушка откровенно призналась, что родит первенца тогда, когда сама того захочет, и на ее мнение и готовность к этому никак не повлияет мужчина.

"Пусть он мне родит, если сможет. Персонально для меня. Когда у меня будет желание иметь ребенка, я займусь этим вопросом. До этого дня мне не хотелось рожать собственных детей. И от этого не зависит, какой мужчина рядом", - сказала Рамина.

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Она добавила, что готова к отношениях с мужчиной, у которого уже есть дети, так как ей непринципиально самой рожать.

"Для меня все дети равны. Это все люди. Нет другого разделения", - подытожила знаменитость.

Напомним, Рамина Эсхакзай пять лет состояла в отношениях с юристом Евгением Прониным. Известно, что последние полтора года они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Недавно стало известно об их расставании.

К слову, в одном из шоу Пронин таки рассказал, как они с Раминой расстались.

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