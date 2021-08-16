Лиза Арзамасова впервые стала мамой.

Российская актриса Лиза Арзамасова, которая обрела популярность после сериала "Папины дочки", впервые стала мамой.

14 августа звезда родила первенца, но пол ребенка она не сообщили. В своих Instagram-блогах Лиза и ее супруг, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух обнародовали совместное фото с новорожденным.

Илья взял ребенка на руки и положил его себе на грудь, держа за головку. А сама Арзамасова наклонилась к своему супругу и положила руку на спинку своего малыша.

"Счастье", - подписали супруги снимок, на котором предстали уже в новом составе.

Отметим, и украинские, и российский звезды поздравили пару с рождением малыша. Телеведущая Регина Тодоренко пожелала счастья и здоровья малышу, актриса Мирослава Карпович также поздравила родителей от всей души.

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Автор: Диана Могилевич