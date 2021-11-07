С Марилией Мендонса погибли еще четыре человека.

26-летняя бразильская певица Марилия Мендонса погибла 5 ноября в результате падения самолета в Пьедаде-де-Каратинге. Кроме нее, погибли еще четыре человека - два пилота, ее дядя и продюсер.

Об этом сообщает G1.

Так, позже в сети появилось видео, на котором видно, что самолет упал прямо над водопадом. На жутких кадрах спасатели пытаются достать тела погибших из самолета.

По данным издания, самолет потерпел крушение из-за высоковольтных проводов, которые он зацепил. Также сообщается, что певица на этом судне летела на свой концерт, который так и не состоялся. Проститься с певицей пришли более 100 000 человек.

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В 2015 году Мендонса выпустила свой одноименный дебютный мини-альбом, однако она получила известность только после выпуска своего первого одноименного концертного альбома в 2016 году, который получил тройную платиновую сертификацию за проданные 240 000 копий.

Её второй альбом Realidade был выпущен в 2017 году и получил номинацию на "Латинскую Грэмми" в номинации "Лучший альбом в стиле сертанежа". В 2019 году она выпустила концертный альбом Todos os Cantos, который принес ей тройную платиновую сертификацию за 240 000 проданных копий и премию "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший альбом в стиле сертанежа".

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Автор: Диана Могилевич