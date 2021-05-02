Меган Маркл с парнем / фото instagram.com/velvetcoke
В сети появилась фото герцогини Сассекской, актрисы Меган Маркл с бывшим парнем.
Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл примут участие в концерте за доступ к COVID-вакцинамСнимки разместил Instagram-аккаунт Velvetcoke, в котором публикуются фото мировых звезд из 90-х годов.
Кадры датированы 2002 годом. На них она позирует в разное время в обнимку с неким Карлосом Крутцфельдтом.
Якобы на тот момент пара находилась в отношениях.
Меган Маркл с парнем / фото instagram.com/velvetcoke
Меган Маркл с парнем / фото instagram.com/velvetcoke
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