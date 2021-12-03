Иванна решила взять фамилию мужа.

Победитель шоу "Голос страны" Роман Сасанчин женился на своей возлюбленной Иванной, которая беременна первенцем и должна родить уже в январе.

О радостном событии новоиспеченные супруги сообщили на своей страницах в Instagram.

Читайте такжеБеременная невеста Сасанчина уже шестой раз попала в больницу"А знаете, что это значит? Это значит, что мы теперь официально муж и жена. Поэтому он так счастлив", - сказала девушка и показала свидетельство о браке.

А сам Роман сказал, что этот день они проведут в спокойной семейной атмосфере, к ним еще придут друзья. "Я не жалею, потому что моя жизнь переходит на новый этап. Я надеюсь, что все будет намного лучше и интереснее", — заявил парень.

Отношения Сасанчина и Иванны: что известно

Через год отношений, весной 2021-го, Роман сделал Иванне предложение руки и сердца, на сегодня они живут вместе в квартире, которую он получил за победу на шоу "Голос страны".

Позже стало известно о том, что пара ждет первенца. По их словам, они ждут дочь.

Участие Сасанчина в шоу "Голос страны"

Роман Сасанчин стал победителем 10 сезона шоу "Голос страны".

Во время слепых прослушиваний Сасанчин исполнил песню Алесандро Сафины Luna tu. К нему развернулись сразу все тренеры. В качестве наставника парень выбрал Тину Кароль.

В суперфинале Роман исполнил две песни - "Цвіте черешня" и Luna tu. Выступления Романа принесли ему максимальное количество голосов от зрителей.

Автор: Ольга Робейко