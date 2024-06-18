Оля Полякова призналась, что ее младшая дочь хотела стать парнем

Певица Оля Полякова рассказала, что некоторое время ее младшая дочь Алиса не хотела быть девочкой. Она решила, что хочет быть парнем. Звездная мама не стала ругаться на ребенка, а спокойно приняла ее выбор.

"Моя Алиса в 9 лет заявила, что она мальчик и ее зовут Валера. Что я повела ребенка в психбольницу? Нет! Я сказала: "Хорошо, если ты хочешь быть мальчиком, что тебе для этого надо?". Она сказала, купить ей мужские плавки, папа их купил. Ребенок два года проплавала в них, потом снова начала ходить в платьях. Почему она так сделала? Потому что ее никто не пугал. Валера куда-то делся, потому что мама нормально приняла. Ребенок в таком возрасте начинает осознавать, кто он, когда этот процесс проходит, он определяется. Главное его не трогать", - говорит звезда.

Она добавила, что с уважением относится ко всем представителям ЛГБТ-сообщества. По словам певицы, она искренне хочет, чтобы в Украине были приняты необходимые законы о гражданском партнерстве однополых пар.

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Оля Полякова призналась, что ее младшая дочь хотела стать парнем

Не оставила без внимания Полякова и комментарий одного из фолловеров о том, как бы она сама отреагировала на решение ее детей вступить в однополые отношения.

"Скажу: "Дочка, будь счастлива, с кем ты выбрала, потому что я не могу тебе сказать, с кем тебе жить, если тебе нравятся женщины". Что я могу отказаться от своего ребенка? Мои дети сделают выбор, и я его приму, потому что я уважаю выбор каждого человека", - говорит артистка.

Напомним, ранее Оля Полякова сообщила, что ее младшая дочь возвращается в Украину.

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