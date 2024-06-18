Оля Полякова призналась, что ее младшая дочь хотела стать парнем

Певица поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Певица Оля Полякова рассказала, что некоторое время ее младшая дочь Алиса не хотела быть девочкой. Она решила, что хочет быть парнем. Звездная мама не стала ругаться на ребенка, а спокойно приняла ее выбор.

"Моя Алиса в 9 лет заявила, что она мальчик и ее зовут Валера. Что я повела ребенка в психбольницу? Нет! Я сказала: "Хорошо, если ты хочешь быть мальчиком, что тебе для этого надо?". Она сказала, купить ей мужские плавки, папа их купил. Ребенок два года проплавала в них, потом снова начала ходить в платьях. Почему она так сделала? Потому что ее никто не пугал. Валера куда-то делся, потому что мама нормально приняла. Ребенок в таком возрасте начинает осознавать, кто он, когда этот процесс проходит, он определяется. Главное его не трогать", - говорит звезда.

Она добавила, что с уважением относится ко всем представителям ЛГБТ-сообщества. По словам певицы, она искренне хочет, чтобы в Украине были приняты необходимые законы о гражданском партнерстве однополых пар.

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Не оставила без внимания Полякова и комментарий одного из фолловеров о том, как бы она сама отреагировала на решение ее детей вступить в однополые отношения.

"Скажу: "Дочка, будь счастлива, с кем ты выбрала, потому что я не могу тебе сказать, с кем тебе жить, если тебе нравятся женщины". Что я могу отказаться от своего ребенка? Мои дети сделают выбор, и я его приму, потому что я уважаю выбор каждого человека", - говорит артистка.

Напомним, ранее Оля Полякова сообщила, что ее младшая дочь возвращается в Украину.

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