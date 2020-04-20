Потап и Настя повеселили фанатов совместным фото

Артисты решили отправиться на солнечную прогулку на природу и полюбоваться цветущими деревьями на Пасху.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как проводит карантин вместе со своим мужем Потапом.

Совместный снимок она опубликовала в Instagram.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес

В этот раз знаменитые артисты решили отправиться на солнечную прогулку на природу и полюбоваться цветущими деревьями на Пасху. Как известно, уже много недель артисты находятся на карантине и показывают, как проводят время в доме, пытаются разнообразить свои будни и даже худеют вместе. Сегодня же звезды, спустя долгое время, решили прогуляться на природе.

Звезды позировали в удобной свободной одежде и таких же аксессуарах. Настя предпочла надеть черную свободного размера кожаную куртку и очень широкие мягкие спортивные штаны с белыми лампасами, на голове – белая теплая шапка, а глаза она предусмотрительно спрятала от солнца за темными очками с круглыми линзами.

Потап же решил появиться в атласном бомбере белого цвета с крупными надписями-нашивками, светлой рубашке голубоватого оттенка и свободных красных штанах.