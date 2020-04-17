Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа
11:54, 17 апреля 2020Звезды
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На снимке Тина позирует в простом домашнем "луке": в черной толстовке и с распущенными волосами.
Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа / Instagram Тина Кароль
35-летняя украинская певица Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа.
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Снимок появился в "историях" на официальной странице Тины Кароль в Instagram.
На снимке Тина позирует в простом домашнем "луке": в черной толстовке и с распущенными волосами. На лице у певицы отсутствует макияж, из-за чего она выглядит очень нежно и молодо.
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