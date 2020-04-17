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Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа

11:54, 17 апреля 2020
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Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа / Instagram Тина Кароль

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Снимок появился в "историях" на официальной странице Тины Кароль в Instagram.

На снимке Тина позирует в простом домашнем "луке": в черной толстовке и с распущенными волосами. На лице у певицы отсутствует макияж, из-за чего она выглядит очень нежно и молодо. 

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Теги: #певица#Тина Кароль