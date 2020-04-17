Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа

На снимке Тина позирует в простом домашнем "луке": в черной толстовке и с распущенными волосами.

35-летняя украинская певица Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа. Читайте также38-летняя Вера Брежнева показала грудь на фото крупным планом Снимок появился в "историях" на официальной странице Тины Кароль в Instagram. На снимке Тина позирует в простом домашнем "луке": в черной толстовке и с распущенными волосами. На лице у певицы отсутствует макияж, из-за чего она выглядит очень нежно и молодо.

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