Лещенко прокомментировал свою "причастность" к заражению Бабкиной коронавирусом

Певец отметил, что будет радоваться выздоровлению своей коллеги по эстрадному цеху.

Советский певец Лев Лещенко, который ранее переболел коронавирусом, прокомментировал информацию о том, что якобы заразил певицу Надежду Бабкину.

Как пишет "Лента.ru", Лещенко сказал, что после госпитализации Бабкиной написал эссе, так как его "ситуация очень задела".

"Это прямо напасть какая-то, еще и пандемия кликушества ко всему прочему началась. Очень прискорбно", - заявил он.

"А грубые нападки тех, кто не возвысился над мелочностью и злобой ради боли и сострадания, не только омерзительны, они сами становятся настоящей пандемией. Эти люди не могут понять, что болезнь не пощадит никого, и они сами могут стать ее жертвой. Но страшнее физической хвори - хворь, разъедающая души", - говорится в эссе Лещенко.

Читайте такжеБабкина в коме: врач оценил шансы певицы на выздоровление

Он также возмутился, что из-за ситуации с Бабкиной некоторые создают панику и сеют злобу. "У нее выключен же телефон сейчас. Но она молодец, сильный человек, и я молю Бога, чтобы у нее все было хорошо. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом", - сказал Лещенко.

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка, куда он попал после заражения COVID-19. В тот же день Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако пока этот диагноз не подтвердился.