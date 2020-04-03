"Сильно осунулся": заболевший коронавирусом Лев Лещенко впервые показал, как выглядит (видео)

Лещенко заболел пневмонией на фоне коронавируса.

Советский певец Лев Лещенко записал видео для участников флешмоба, которые поддерживали его, и спел песню "Надежда" из палаты в больнице в Коммунарке (Россия).

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Ранее главврач больницы в Коммунарке, куда поступил Лещенко, сообщил, что артист заболел пневмонией на фоне коронавируса. Певец попал в реанимацию, но несколько дней назад его перевели в обычную палату.

"Лев Валерьянович сильно осунулся. Прям старик. Но ведь ему 78", - прокомментировал видео Telegram-канал "НеМалахов".

Как сообщал УНИАН, ранее Лещенко попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса.