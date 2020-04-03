"Сильно осунулся": заболевший коронавирусом Лев Лещенко впервые показал, как выглядит (видео)
08:58, 03 апреля 2020Звезды
960 0
Лещенко заболел пневмонией на фоне коронавируса.
Советский певец Лев Лещенко записал новое видео / скриншот
Советский певец Лев Лещенко записал видео для участников флешмоба, которые поддерживали его, и спел песню "Надежда" из палаты в больнице в Коммунарке (Россия).
Читайте также"Ну что за скотство?": российская группа Little Big разгневала сеть несоблюдением карантина (видео)
Ранее главврач больницы в Коммунарке, куда поступил Лещенко, сообщил, что артист заболел пневмонией на фоне коронавируса. Певец попал в реанимацию, но несколько дней назад его перевели в обычную палату.
"Лев Валерьянович сильно осунулся. Прям старик. Но ведь ему 78", - прокомментировал видео Telegram-канал "НеМалахов".
Как сообщал УНИАН, ранее Лещенко попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter