"Секси-мадемуазель" Лобода подразнила фанатов снимками с голыми плечами

Певица опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков.

Украинская певица Светлана Лобода в условиях карантина задумалась о написании нового альбома.

Певица опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков, а заодно поделилась с поклонниками своими мыслями:

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«Красивая малышка

Секси мадемуазель

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Ее самая главная цель ......

🙀😬🤘😂

#newSONG🎧

С таким карантином, может ещё один альбом записать....

Хотите?»

Ранее Лобода удивила сеть нежными фото с детьми.