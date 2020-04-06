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"Секси-мадемуазель" Лобода подразнила фанатов снимками с голыми плечами

19:29, 06 апреля 2020
Звезды
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Светлана Лобода на карантине / Intagram, lobodaofficial

Певица опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков, а заодно поделилась с поклонниками своими мыслями:

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«Красивая малышка

Секси мадемуазель

Светиться в топе Инстаграмм

Ее самая главная цель ......

🙀😬🤘😂

#newSONG🎧

С таким карантином, может ещё один альбом записать....

Хотите?»

Ранее Лобода удивила сеть нежными фото с детьми.

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Теги: #соцсети#Светлана Лобода