"Секси-мадемуазель" Лобода подразнила фанатов снимками с голыми плечами
19:29, 06 апреля 2020Звезды
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Певица опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков.
Светлана Лобода на карантине / Intagram, lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода в условиях карантина задумалась о написании нового альбома.
Певица опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков, а заодно поделилась с поклонниками своими мыслями:
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«Красивая малышка
Секси мадемуазель
Светиться в топе Инстаграмм
Ее самая главная цель ......
🙀😬🤘😂
#newSONG🎧
С таким карантином, может ещё один альбом записать....
Хотите?»
Ранее Лобода удивила сеть нежными фото с детьми.
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