Скандальный комик Луи Си Кей выпустил первый стенд-ап после обвинений в харассменте

Выпуск нового стендапа вызвал смешанную реакцию аудитории на фоне пандемии коронавируса.

Популярный американский комик Луи Си Кей выпустил новое шоу под названием Sincerely Louis CK («С уважением, Луи Си Кей») – Это его первый стенд-ап за 3 года, с того момента, как ряд женщин обвинили его в сексуальных домагательствах.

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Новый выпуск доступен для покупки на официальном сайте комика за за 7,99 долларов. Покупатели также получат годовой доступ к прочему контенту на сайте Си Кея.

Как сообщает DTF, выпуск нового стендапа вызвал смешанную реакцию аудитории на фоне пандемии коронавируса. Си Кей затронул эту тему в своём обращении, заявив, что существует два типа людей — те, кто может смеяться в непростые времена, и те, кому важно оставаться серьёзными, чтобы проявить солидарность к страдающим людям.

Предыдущий стендап Си Кея, «2017», вышел три года назад. Вскоре после этого на волне движения #MeToo пятеро женщин обвинили комика в сексуальных домогательствах, а сам он признался, что это правда.

Обвинения почти уничтожили карьеру Си Кея. После скандала с ним отказались сотрудничать Netflix, FX и HBO, а «Дисней» переозвучил его персонажа в старых сериях «Гравити Фолз». Компания The Orchard отменила выход фильма Луи Си Кея под названием «Я люблю тебя, папочка».

Луи Си Кей - шестикратный обладатель премии Emmy, известный во всем мире своим брутальным черным юмором. В 2015 году он стал первым комиком, чьи билеты на выступление в Madison Square Garden были полностью распроданы трижды в течение одного тура.

Примечательно, что в нынешнем году Си Кей должен будет впревые выступить в Киеве. Его выступление во дворце «Украина» намечено на 15 мая. При этом сейчас неизвестно, как на выступление повлияет эпидемия коронавируса.