Скандальный стенд-ап комик Луи Си Кей впервые выступит в Киеве

В 2017 году Си Кей оказался в эпицентре скандала - пять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

В Украине впервые выступит скандально известный американский стендап-комик и актер Луи Си Кей.

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Анонс события появился на сайте одного из украинских концертных агентств. Выступление должно состояться 15 мая во дворце “Украина”.

Комик будет выступать на английском языке, однако организаторы за 50 гривен предлагают зрителям гарнитуру, на которой будет транслироваться синхронный перевод.

Луи Си Кей - шестикратный обладатель премии Emmy, известный во всем мире своим брутальным черным юмором. В 2015 году он стал первым комиком, чьи билеты на выступление в Madison Square Garden были полностью распроданы трижды в течение одного тура.

В 2017 году Си Кей оказался в эпицентре скандала - пять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Репутация шоумена сильно пострадала. В частности, была сорвана премьера его фильма “Я люблю тебя, папочка”.

Впоследствии он был вынужден признать правдивость этих обвинений.