Седокова поразила новым ярким образом (фото)

На снимке бросаются в глаза пухлые яркие губы Седоковой.

Сбежавшая в Россию украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила сменой образа.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в кофте, которую приспустила на одном плече, и с ярким макияжем.

В кадре звезда позирует с непривычной прической - с собранными в два пучка волосами.

На снимке бросаются в глаза пухлые яркие губы Седоковой, о чем пишут в комментариях многие ее поклонники.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских порадовала своих подписчиков снимком с карантина.