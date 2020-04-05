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Седокова поразила новым ярким образом (фото)

19:21, 05 апреля 2020
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Седокова поразила сменой образа / instagram.com/annasedokova

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в кофте, которую приспустила на одном плече, и с ярким макияжем.

В кадре звезда позирует с непривычной прической - с собранными в два пучка волосами.

На снимке бросаются в глаза пухлые яркие губы Седоковой, о чем пишут в комментариях многие ее поклонники.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских порадовала своих подписчиков снимком с карантина.

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Теги: #фото#Анна Седокова