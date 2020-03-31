Ксения Собчак призналась, что болела коронавирусом

"В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать", - рассказала ведущая.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что переболела коронавирусом.

Об этом она заявила во время прямого эфира в своем Instagram.

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"Я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота... Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики. А кроме того, пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку...", - поделилась ведущая.

Как сообщал УНИАН, ранее жена певца Игоря Николаева, у которого подозревали коронавирус, прокомментировала его состояние.