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Ксения Собчак призналась, что болела коронавирусом

10:55, 31 марта 2020
Звезды
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Ксения Собчак / REUTERS

Об этом она заявила во время прямого эфира в своем Instagram.

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"Я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота... Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики. А кроме того, пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку...", - поделилась ведущая. 

Как сообщал УНИАН, ранее жена певца Игоря Николаева, у которого подозревали коронавирус, прокомментировала его состояние.

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Теги: #ведущая#Ксения Собчак