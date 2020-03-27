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Супермодель Эмили Ратаковски показала точеную фигуру в обтягивающем платье (фото)

08:37, 27 марта 2020
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Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

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Снимок размещен в ее Instagram.

На фото актриса гуляет по улице вместе со своим псом Коломбо. На ней надето мини-платье голубого цвета, открывающее ее стройные ноги. Обтягивающий фасон также подчеркнул осиную талию девушки. 

Снимок собрал полмиллиона лайков за 14 часов. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски