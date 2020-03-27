Супермодель Эмили Ратаковски показала точеную фигуру в обтягивающем платье (фото)
08:37, 27 марта 2020Звезды
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На фото актриса гуляет по улице вместе со своим псом Коломбо.
Instagram Эмили Ратаковски
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками красивым фото.
Instagram Эмили Ратаковски
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Снимок размещен в ее Instagram.
На фото актриса гуляет по улице вместе со своим псом Коломбо. На ней надето мини-платье голубого цвета, открывающее ее стройные ноги. Обтягивающий фасон также подчеркнул осиную талию девушки.
Снимок собрал полмиллиона лайков за 14 часов.
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