Супермодель Эмили Ратаковски показала точеную фигуру в обтягивающем платье (фото)

На фото актриса гуляет по улице вместе со своим псом Коломбо.

Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками красивым фото. Читайте также"Похоже на предвзятое отношение": MARUV застряла в России из-за карантина и записала гневное обращение (видео) Снимок размещен в ее Instagram. На фото актриса гуляет по улице вместе со своим псом Коломбо. На ней надето мини-платье голубого цвета, открывающее ее стройные ноги. Обтягивающий фасон также подчеркнул осиную талию девушки. Снимок собрал полмиллиона лайков за 14 часов.

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