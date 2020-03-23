Принцесса Йоркская Евгения отмечает 30-летие

Внучка королевы Елизаветы ІІ отмечает день рождения. Принцессе Евгении исполнилось 30 лет.

Сегодня своей 30-летие отмечает британская принцесса Евгения.

Принцесса Йоркская Евгения - младшая дочь принца Эндрю (второго сына королевы Елизаветы II) и Сары Фергюсон. У нее есть старшая сестра - принцесса Беатрис.

Евгения является десятой в линии наследования престола. Родилась принцесса в больнице Портланд и была крещена в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Она была первым королевским ребенком, чьи крестины прошли публично.

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Евгения и ее старшая сестра Беатрис являются единственными внучками королевы Елизаветы II, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских Высочеств.

Однако, помимо выполнения королевских обязанностей Евгения также работает в лондонском филиале знаменитой галереи современного искусства Hauser & Wirth. После стажировки в Нью-Йорке принцесса Йоркская начала работать в галерее в качестве помощника директора, а в 2017 году получила повышения и стала директором галереи.

Принцесса Евгения замужем за бизнесменом Джеком Бруксбенком. Их свадьба состоялась 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Детей у пары пока что нет, но журналисты часто пишут об интересном положении принцессы.

В грядущем мае публика должна была увидеть принцессу Евгению в роли подружки невесты ее старшей сестры Беатрис, чья свадьба с итальяно-британским бизнесменом Эдоардо Мопелли Моцци была запланирована на 29 мая 2020 года. Но, скорее всего, из-за ситуации с коронавирусом в мире эта церемония будет перенесена.