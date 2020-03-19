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Растрепанная Каменских показалась без макияжа (фото)

16:28, 19 марта 2020
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Instagram Настя Каменских

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Снимок опубликован в ее Instagram.

На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит ее собака, которую она обняла рукой. А сама Каменских в этот момент читает какую-то книгу. Волосы у певицы были растрепаны. На фоне можно увидеть диван, подушки, комнатные растения и другие атрибуты интерьера.  

Снимок за 20 часов собрал почти 135 тысяч комментариев. 

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Теги: #певица#Настя Каменских