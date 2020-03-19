Растрепанная Каменских показалась без макияжа (фото)

На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит ее собака, которую она обняла рукой.

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке. Читайте также"По шаблону все сделанные": 45-летнюю Катю Лель раскритиковали в сети за "перекроенное" лицо (фото) Снимок опубликован в ее Instagram. На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит ее собака, которую она обняла рукой. А сама Каменских в этот момент читает какую-то книгу. Волосы у певицы были растрепаны. На фоне можно увидеть диван, подушки, комнатные растения и другие атрибуты интерьера. Снимок за 20 часов собрал почти 135 тысяч комментариев.

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