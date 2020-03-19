Растрепанная Каменских показалась без макияжа (фото)
16:28, 19 марта 2020Звезды
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На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит ее собака, которую она обняла рукой.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит ее собака, которую она обняла рукой. А сама Каменских в этот момент читает какую-то книгу. Волосы у певицы были растрепаны. На фоне можно увидеть диван, подушки, комнатные растения и другие атрибуты интерьера.
Снимок за 20 часов собрал почти 135 тысяч комментариев.
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