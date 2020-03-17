"Я дома": Дженнифер Лопес "украсила день" фанатам снимками в откровенных нарядах
18:43, 17 марта 2020Звезды
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Исполнительница запустила коллекцию обуви.
Дженнифер Лопес в прозрачном платье / instagram.com/stories/jlo
Пока весь мир борется с пандемией коронавируса и во многих из стран введен карантин, популярная певица и актриса Дженнифер Лопес решила воспользоваться моментом и запустила коллекцию обуви.
Несколько снимков в откровенных нарядах соблазнительная исполнительница опубликовала у себя в Instagram.
«Я дома. Надеюсь, что вы в безопасности. Вот кое-что, что может украсить ваш день. Я так горжусь тем, что запускаю мою новую коллекцию обуви», – отметила она.
Ранее УНИАН писал, как 50-летняя Дженнифер Лопес покорила сеть фото в бикини.
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