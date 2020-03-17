"Я дома": Дженнифер Лопес "украсила день" фанатам снимками в откровенных нарядах

Исполнительница запустила коллекцию обуви.

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса и во многих из стран введен карантин, популярная певица и актриса Дженнифер Лопес решила воспользоваться моментом и запустила коллекцию обуви.

Несколько снимков в откровенных нарядах соблазнительная исполнительница опубликовала у себя в Instagram.

«Я дома. Надеюсь, что вы в безопасности. Вот кое-что, что может украсить ваш день. Я так горжусь тем, что запускаю мою новую коллекцию обуви», – отметила она.

Ранее УНИАН писал, как 50-летняя Дженнифер Лопес покорила сеть фото в бикини.