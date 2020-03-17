Больную коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались везти в больницу
Украинскую девушку Бонда Ольгу Куриленко, заболевшую коронавирусом, отказались увезти в больницу.
Об этом она рассказала в своем Instagram.
"Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются с жизнью. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", - поведала звезда фильма "Квант милосердия".
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Актриса рассказала, что сделала тест на коронавирус после того, как скорая привезла ее больницу с температурой выше 39.
Она также не знает, где именно подхватила вирус.
"Это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", - рассказала Ольга.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом.