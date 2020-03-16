цей матеріал доступний українською

Муж Заворотнюк "поселился" в больнице

12:45, 16 марта 2020
Звезды
1258 0
Заворотнюк борется с раком / instagram.com/a_zavorotnyuk

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Читайте также"Мама поправится": дочь онкобольной Заворотнюк сделала эмоциональное и обнадеживающее заявление

«Пётр Чернышёв проводит с любимой почти всё свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает», - говорится в сообщении.

Чернышёв ездит за покупками для своей жены - привозит ей продукты и специальную крупу для иммунитета.

Также смертельно больную актрису регулярно навещает и мама - проводит с ней весь день, а уезжает только под вечер.

Отмечается, что близкие стараются не оставлять Заворотнюк одну, а врачи продолжают бороться за её здоровье.

Как сообщал УНИАН, дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и обнадеживающе высказалась о состоянии здоровья своей матери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Анастасия Заворотнюк