Муж Заворотнюк "поселился" в больнице
Муж онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в клинике, чтобы ухаживать за больной актрисой.
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
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«Пётр Чернышёв проводит с любимой почти всё свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает», - говорится в сообщении.
Чернышёв ездит за покупками для своей жены - привозит ей продукты и специальную крупу для иммунитета.
Также смертельно больную актрису регулярно навещает и мама - проводит с ней весь день, а уезжает только под вечер.
Отмечается, что близкие стараются не оставлять Заворотнюк одну, а врачи продолжают бороться за её здоровье.
Как сообщал УНИАН, дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и обнадеживающе высказалась о состоянии здоровья своей матери.