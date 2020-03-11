Скандальный Харви Вайнштейн угрожал убить Дженнифер Энистон
Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн угрожал убить актрису Дженнифер Энистон за обвинения в домогательствах.
Читайте такжеСтавшая жертвой Вайнштейна актриса попыталась совершить суицид
Об этом сообщает издание Variety.
В 2017 году с Вайнштейном связался репортер, который попросил его прокомментировать слухи о его неподобающем поведении в отношении артистки.
«Джен Энистон должна быть убита», - ответил Вайнштейн в электронном письме.
Уточняется, что статью о домогательствах планировал опубликовать таблоид The National Enquirer.
При этом представители Энистон утверждают, что актриса не выдвигала подобных обвинений против продюсера.
«Дженнифер не подвергались харассменту или преследованиям со стороны Харви», - заявили они.
Как сообщал УНИАН, Вайнштейн достиг предварительного соглашения на сумму $25 млн с многими своими предполагаемыми жертвами преступлений на сексуальной почве.