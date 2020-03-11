Скандальный Харви Вайнштейн угрожал убить Дженнифер Энистон

Вайнштейн угрожал экс-жене Брэда Питта из-за того, что она якобы хотела выдвинуть против продюсера обвинения в домогательствах.

Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн угрожал убить актрису Дженнифер Энистон за обвинения в домогательствах.

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Об этом сообщает издание Variety.

В 2017 году с Вайнштейном связался репортер, который попросил его прокомментировать слухи о его неподобающем поведении в отношении артистки.

«Джен Энистон должна быть убита», - ответил Вайнштейн в электронном письме.

Уточняется, что статью о домогательствах планировал опубликовать таблоид The National Enquirer.

При этом представители Энистон утверждают, что актриса не выдвигала подобных обвинений против продюсера.

«Дженнифер не подвергались харассменту или преследованиям со стороны Харви», - заявили они.

Как сообщал УНИАН, Вайнштейн достиг предварительного соглашения на сумму $25 млн с многими своими предполагаемыми жертвами преступлений на сексуальной почве.