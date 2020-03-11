32-летняя Настя Каменских показала свое лицо без макияжа

Певица собрала волосы в хвост, а наносить макияж на лицо не стала.

Украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа. Читайте также"Я испугалась!": Лобода с огромными губами шокировала сеть (фото) На своей странице в Instagram артистка опубликовала stories, на которой позирует в простом белом свитере и кепке. Певица собрала волосы в хвост, а наносить макияж на лицо не стала. Из-за этого на коже видны некоторые совершенства и покраснения. Как сообщал УНИАН, супермодель Эмили Ратаковски показала идеально плоский живот.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter