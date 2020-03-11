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32-летняя Настя Каменских показала свое лицо без макияжа

14:44, 11 марта 2020
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Instagram Настя Каменских

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала stories, на которой позирует в  простом белом свитере и кепке. Певица собрала волосы в хвост, а наносить макияж на лицо не стала. Из-за этого на коже видны некоторые совершенства и покраснения. 

Как сообщал УНИАН, супермодель Эмили Ратаковски показала идеально плоский живот.

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Теги: #певица#Настя Каменских