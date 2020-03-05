"Я не сплю": Энрике Иглесиас рассказал, как это - быть многодетным отцом

Недавно у артиста родилась дочь.

Испанский певец Энрике Иглесиас, который недавно в третий раз стал отцом, рассказал, как это – быть многодетным папашей.

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Так, в интервью изданию KSAT артист признался, что с появлением третьей дочери очень мало спит. "Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете", - признался Иглесиас.

Также исполнитель добавил, что, благодаря опыту воспитания старших близнецов, артисту не сложно самому ухаживать за новорожденной малышкой, передает ТСН.

"Я легко меняю подгузники и могу покормить ее. Я думал, что мне не нужна помощь. Даже своей маме говорил, что мы справляемся. Но однажды я заснул во время кормления. И тогда я понял, что это опасно, и признал, что мне все-таки нужна помощь", – рассказал Энрике.

Кроме того, звездный папа ответил, видит ли он своих потомков музыкантами или спортсменами, как их мама Анна Курникова.

"Если мне пришлось бы выбирать одну сферу, то это, безусловно, был бы спорт. Просто потому, что я люблю спорт - гольф, теннис, и я не против того, чтобы одна из моих маленьких девочек играла в теннис. Я сказал жене, что она точно станет лучшим тренером в мире", – поделился знаменитость.

Недавно звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали новорожденного младенца. Впоследствии, супруги рассекретили имя девочки.