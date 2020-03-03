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Онкобольная Заворотнюк покинула Россию - СМИ

09:29, 03 марта 2020
Звезды
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Заворотнюк уехала в Италию / bzns.media

Об этом пишет ВокругТВ.

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Сообщается, что близкие знаменитости, испробовав возможности российской медицины, решили отправить актрису на лечение в Италию.

Подтверждением этого, как утверждают СМИ, является и тот факт, что не так давно дочь Заворотнюк Анна была замечена на отдыхе в Риме. Издание предполагает, что, возможно, девушка уехала в Италию не отдыхать, а ухаживать за мамой в больнице.

Как сообщал УНИАН, ранее дочь Заворотнюк похвасталась поездкой в Рим

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Теги: #актриса#Анастасия Заворотнюк