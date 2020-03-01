"Собаки надоели?": Панин оседлал коня (фото)

Большинству подписчиков понравился Панин в роли всадника, которого они сравнили с рыцарем.

Скандальный российский актер Алексей Панин удивил своих поклонников фотографией верхом на коне.

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Новую фотографию Панин опубликовал на своей странице в Instagram.

«Просто я на коне», - подписал публикацию актер.

Большинству подписчиков понравился Панин в роли всадника, которого они сравнили с рыцарем.

«Хороший конь», «Какой статный красавчик», «Прям рыцарь, всего тебе хорошего», «Хороши. И конь, и всадник», «Конь шикарный», «Всегда быть на коне».

Однако были и такие, кто припомнил Панину его скандальное видео с собакой.

«Собаки надоели?», «Что-то мне подсказывает…», «Потом они все потр***ись», - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, российский актер Алексей Панин признался, что появляющиеся в сети видео сексуального характера с его участием являются настоящими, за исключением интимного ролика с собакой.