Ослица Лулу и пони Виски: Шварценеггер показал своих домашних питомцев (фото, видео)

Лулу появилась у актера совсем недавно, а вот Виски стал частью звездной семьи лет 10 назад.

Американский культурист, актёр кино и телевидения Арнольд Шварценеггер показал своих домашних любимцев – мини-ослицу Лулу и пони Виски.

Читайте также"I'll be back": Кличко рассказал, когда "железный Арни" снова приедет в УкраинуВидео с ними звезда «Терминатора» опубликовал в своем Instagram.

Стоит отметить, что Лулу появилась у Шварценеггера совсем недавно. А вот пони Виски стал частью звездной семьи лет 10 назад. Он принадлежит его дочери.

Судя по предыдущим записям актера, Шварценеггер не жалуется, ведь это очень воспитанный пони. Правда, иногда ближе к ночи Виски пытается по лестнице забраться на второй этаж, чтобы спать рядом с хозяевами.

Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер продавал куртку из «Терминатора» на аукционе, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата.