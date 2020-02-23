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Лобода появилась в откровенном наряде (фото)

20:20, 23 февраля 2020
Звезды
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Лобода соблазнила фигурой в красной сексуальной одежде / фото: instagram/lobodaofficial

Работающая в России украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который в Украине не отмечается.

Поздравления она разместила на своей странице в Instagram.

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"С 23.02", – коротко написала артистка, добавив фото.

На снимке певица предстала в ярком красном "луке", который выгодно подчеркивает ее стройную фигуру. Лобода сидит на столе, одетая в красные брюки с завышенной талией и бюстгальтер такого же цвета, поверх которого – накидка.

Довершают эту картинку две девушки, которые стоят позади звезды в коротких красных юбках и бюстгальтерах.

instagram/lobodaofficial

Напомним, ранее Светлана Лобода показала тизер нового клипа, кадры из которого по стилистике напоминают фильмы ужасов.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода выступает в России