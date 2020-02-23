Бандуристка KRUTЬ рассказала о планах после Нацотбора на Евровидение

В планах исполнительницы тур по городам Украины и дуэты с разными артистами.

Бандуристка Марина Круть (KRUTЬ), которая принимала участие в Национальном отборе на Евровидение, поделилась своими творческими планами на ближайшее будущее.

Об этом она рассказала УНИАН.

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Певица, в частности, анонсировала тур по городам Украины и дуэты с разными артистами.

"Теперь у нас точно будет тур. В нем будет не менее 9 городов западной и восточной Украины. Также планирую коллаборации с различными артистам, и брендами. К нам поступило много предложений, и нам интересно пробовать что-то новое", - отметила Марина Круть.

При этом она заверила, что не расстроена результатами Нацотбора.

"По поводу впечатлений после результатов: на самом деле я не расстроилась. Напротив, эти результаты, для меня мотивация работать в два раза больше", - добавила артистка.

Как сообщал УНИАН, во время финала Национального отбора на Евровидение 2020 выступила бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) с песней "99". По итогам конкурса, представлять Украину в этом году на Евровидении будет електрофолк-группа Go_A.