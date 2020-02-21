цей матеріал доступний українською

Седокова показала интимное видео с новым бойфрендом

11:05, 21 февраля 2020
Звезды
202 0
Седокова показала видео со своим бойфрендом / Instagram Анна Седокова

Певица опубликовала в Instagram ролик, на котором они с Тиммой нежно обнимаются и целуются.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото)

Анна также держит на руках их общую собаку. 

"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", - написала Седокова.

Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Анна Седокова