Седокова показала интимное видео с новым бойфрендом
11:05, 21 февраля 2020Звезды
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Певица опубликовала в Instagram ролик, на котором они с Тиммой нежно обнимаются и целуются.
Седокова показала видео со своим бойфрендом / Instagram Анна Седокова
Анна Седокова показала видео со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой.
Певица опубликовала в Instagram ролик, на котором они с Тиммой нежно обнимаются и целуются.
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Анна также держит на руках их общую собаку.
"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", - написала Седокова.
Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.
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