"Не узнала даже": Каменских появилась в неожиданном образе и со странным цветом лица (фото)
15:35, 20 февраля 2020Звезды
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Каменских надела черный свитшот с белой треугольной вставкой, лосины и черную кепку с изображением пантеры, а также сделала макияж с акцентом на глаза.
Некоторые подписчики отметили необычный цвет лица Насти / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских очень любит роскошные платья и дерзкие наряды. Но в повседневной жизни Каменских отдает предпочтение удобной одежде.
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Так, в своем Instagram Настя показала свой образ в спортивном стиле. Она надела черный свитшот с белой треугольной вставкой, лосины и черную кепку с изображением пантеры, а также сделала макияж с акцентом на глаза.
Некоторые подписчики отметили необычный цвет лица Насти со слишком оранжевым оттенком.
"Не узнала даже", - написали в комментариях под фото.
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