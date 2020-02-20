"Не узнала даже": Каменских появилась в неожиданном образе и со странным цветом лица (фото)

Каменских надела черный свитшот с белой треугольной вставкой, лосины и черную кепку с изображением пантеры, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Украинская певица Настя Каменских очень любит роскошные платья и дерзкие наряды. Но в повседневной жизни Каменских отдает предпочтение удобной одежде. Читайте также"Возраста добавила": Седокова удивила переменами во внешности (фото) Так, в своем Instagram Настя показала свой образ в спортивном стиле. Она надела черный свитшот с белой треугольной вставкой, лосины и черную кепку с изображением пантеры, а также сделала макияж с акцентом на глаза. Некоторые подписчики отметили необычный цвет лица Насти со слишком оранжевым оттенком. "Не узнала даже", - написали в комментариях под фото.

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