Швырял в стену и бил кулаками: экс-невесту Кличко-младшего снова избил бойфренд
14:13, 19 февраля 2020Звезды
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Во время задержания парень актрисы был очень пьян и сам свидетельствовал против себя.
В прошлом году Брайану грозил срок за избиение актрисы, но его отпустили / peopletalk.ru
Актрису и бывшую возлюбленную украинского спортсмена Владимира Кличко Хейден Панеттьер снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.
Об этом пишет TMZ.
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Во время задержания Брайан был очень пьян и сам свидетельствовал против себя, а следы избиения на Хейден были очевидны – ее лицо было красным и опухшим, а на левой руке виднелись царапины и гематома.
Известно, что в прошлом году Брайану грозил срок за избиение актрисы, но его отпустили из-за отсутствия свидетелей. Мало того, после этого случая они снова сошлись.
Ранее УНИАН сообщал, как бывшая невеста Кличко после разрыва с ним влипла в скандал с пьянкой и дракой.
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