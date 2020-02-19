Швырял в стену и бил кулаками: экс-невесту Кличко-младшего снова избил бойфренд

Во время задержания парень актрисы был очень пьян и сам свидетельствовал против себя.

Актрису и бывшую возлюбленную украинского спортсмена Владимира Кличко Хейден Панеттьер снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.

Об этом пишет TMZ.

Читайте также"На отдыхе с чемпионом": бойфренд бывшей невесты Кличко-младшего обескуражил сеть своим заявлениемОтмечается, что инцидент произошел в День всех влюбленных.

Во время задержания Брайан был очень пьян и сам свидетельствовал против себя, а следы избиения на Хейден были очевидны – ее лицо было красным и опухшим, а на левой руке виднелись царапины и гематома.

Известно, что в прошлом году Брайану грозил срок за избиение актрисы, но его отпустили из-за отсутствия свидетелей. Мало того, после этого случая они снова сошлись.

Ранее УНИАН сообщал, как бывшая невеста Кличко после разрыва с ним влипла в скандал с пьянкой и дракой.