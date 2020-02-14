Звезда сериала "Ведьмак" показал, с кем проводит День влюбленных (фото)
Английский актер Генри Кавилл, известный по роли Ведьмака в сериале компании Netflix, поздравил всех с Днем святого Валентина и показал, с кем лично он проводит этот день.
Читайте такжеНазван топ-10 самых красивых мужчин в мире, первое место – у Роберта ПаттинсонаСоответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.
На снимке – пес актера Кэл, который мило спит и держит лапками красную розу.
«Для всех моих единомышленников: вам не нужно состоять в отношениях, чтобы наслаждаться сегодня», – отметил он.
При этом актер пожелал своим одиноким поклонникам не расстраиваться, ведь любить можно не только свою девушку или парня, а и друзей или родственников.
Ранее УНИАН писал, что уже стартовали съемки второго сезона «Ведьмака».