Рианна в супероткровенном белье и чулках показала аппетитные формы (фото)
10:51, 13 февраля 2020Звезды
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На снимке Рири позирует боком к камере, прикрывая тело розовой прозрачной тканью.
Рианна REUTERS
Популярная певица Рианна вновь порадовала поклонников снимком в откровенном белье.
На своей странице в Instagram звезда разместила снимок, на котором позирует в белых чулках и кружевном нижнем белье собственного бренда, демонстрируя свои аппетитные формы. Интересно, что на голове у звезды бигуди.
Instagram Рианна
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На снимке Рири позирует боком к камере, прикрывая тело розовой прозрачной тканью.
"Будь моим", - написала под снимком певица.
Снимок собрал более трех миллионов лайков.
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