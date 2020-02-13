Рианна в супероткровенном белье и чулках показала аппетитные формы (фото)

На снимке Рири позирует боком к камере, прикрывая тело розовой прозрачной тканью.

Популярная певица Рианна вновь порадовала поклонников снимком в откровенном белье.

На своей странице в Instagram звезда разместила снимок, на котором позирует в белых чулках и кружевном нижнем белье собственного бренда, демонстрируя свои аппетитные формы. Интересно, что на голове у звезды бигуди.

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На снимке Рири позирует боком к камере, прикрывая тело розовой прозрачной тканью.

"Будь моим", - написала под снимком певица.

Снимок собрал более трех миллионов лайков.