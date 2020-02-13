цей матеріал доступний українською

Рианна в супероткровенном белье и чулках показала аппетитные формы (фото)

10:51, 13 февраля 2020
Звезды
341 0
Рианна REUTERS

На своей странице в Instagram звезда разместила снимок, на котором позирует в белых чулках и кружевном нижнем белье собственного бренда, демонстрируя свои аппетитные формы. Интересно, что на голове у звезды бигуди.

Instagram Рианна

Читайте такжеВедущий "Орла и решки" сменил имидж (фото)

На снимке Рири позирует боком к камере, прикрывая тело розовой прозрачной тканью. 

"Будь моим", - написала под снимком певица.

Снимок собрал более трех миллионов лайков. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Рианна