Звезда "Друзей" всего за три дня собрал около 5 миллионов подписчиков в Instagram

При этом на аккаунте Перри всего три фотографии.

Звезда культового американского сериала «Друзья» Мэттью Перри за три дня собрал на своей странице в Instagram 4,7 миллиона поклонников.

Об этом свидетельствуют данные количества подписчиков на странице звезды.

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При этом на аккаунте Перри всего три фотографии; на одном из фото американский актер позирует вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Две последние фотографии «собрали» 2 и 2,3 миллиона "лайков", а единственное видео со звездой «Друзей» посмотрело 7,8 миллиона пользователей.

Напомним, Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram 7 февраля. В первые же часы существования частной страницы актера на него подписались почти 2 миллиона пользователей соцсети.

Таким образом, все шестеро актеров сериала "Друзья" теперь официально объединились и в Instagram.